28/05/2025 08:17

【開市Ｇｏ】美消費信心佳，拼多多季利潤急插，美團澄清贏比賽論

2025年5月28日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，道指上升740點，納指亦升近2.5%，主要因美國總統特朗普決定推遲對歐盟徵收額外關稅，以及美國5月消費者信心指數超預期等利好消息，刺激美股造好。道指收市升740.58點，或1.78%，報42343.65點；標普500指數升118.72點，或2.05%，報5921.54點；納指升461.96點，或2.47%，報19199.16點。金龍中國指數下跌20點。日經期貨截至上午7時58分下跌142.5點。



2、據報歐盟尋求加快與美國之間的貿易談判，重點將集中於關鍵行業、關稅和非關稅壁壘上。美國總統特朗普對歐盟的主動態度表示讚賞。



3、美國5月消費者信心指數大幅上升至98.0，顯著高於前一個月的85.7，亦超出市場預期，意外創四年來最大增幅，中美貿易休戰令受訪者對經濟及就業展望改善。另外，美國工廠4月商業設備訂單創10月以來最大跌幅，關稅及稅收政策不確定拖累企業投資興趣減弱。



4、英國《金融時報》報道，英偉達(US.NVDA)供應商正加快人工智能數據中心機架生產。



5、歐洲央行首席經濟學家萊恩表示，今年通脹率將徘徊於約2%，不過貨幣政策將取決於美國關稅對中期價格壓力的影響。



6、中國商務部召集龍頭車企，開會討論內地汽車行業有否利用政策漏洞，以掩蓋銷量疲軟情況。



7、上海期貨交易所就業務規則國際化草案徵求意見，計劃進一步向境外參與者開放。另外，中國國務院總理李強呼籲東南亞及海灣國家深化合作，共同發展大市場，同時強調中國將加大政策支持力度以擴大當地消費。



8、拼多多公布2025年第一季度業績表現，實現營收956.7億元人民幣，較去年同期的868.1億元人民幣增長10%，但低於市場預期的1016億元人民幣。調整後淨利潤為169.2億元人民幣，按年下降45%，同樣遠低於預期的278.8億元人民幣。拼多多董事長指，公司需要進行高昂的投資以調整業務模式，將在短期甚至很長時間內對公司盈利能力構成壓力。



【焦點股】



小米集團(01810)

- 第一季度營收勝預期，經調整盈利升65%勝預期，受電動汽車和手機業務推動



快手科技(01024)

- 第一季度收入同比增長11%，超預期；經調整盈利升4.4%至45.8億元人民幣

- 公司計劃加大人工智能開發投入，或影響利潤率



電商股：京東(09618)、阿里巴巴(09988)

- 拼多多第一季度營收同比增長10%，不及預期；調整後淨利潤同比下降45%，不及預期



外賣平台股：美團(03690)、京東(09618)

- 美團澄清王興「採取一切必要措施贏得比賽」的意思是反對低價低質內捲式競爭



汽車股：比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)

- 中國商務部召集頭部車企討論是否利用政策漏洞掩蓋銷量疲軟



中通快遞(02057)

- 阿里據悉考慮發行中通快遞可轉債可能性與投資銀行洽談



騰訊控股(00700)、騰訊音樂(01698)

- 騰訊音樂擬斥資約1.8億美元收購SM娛樂近10%股份



蘋果概念股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、鴻騰精密(06088)

- 4月從印度運往美國的iPhone約達300萬部，但印度製造無法滿足全部需求



萬國數據(09698)

- 擬發4.5億美元可換股優先債，並配售520萬股ADS



港鐵公司(00066)

- 獲法庭許可，就利得稅評稅決定上訴



新東方(09901)

- 美國國務院下令大使館暫停新的留美學生簽證面談



君實生物(01877)

- 高膽固醇血症商品君適達獲准藥品註冊



大快活集團(00052)

- 預計全年純利按年跌幅不超過30%





【油金報價】



紐約期油上升0.13%，報61.35美元/桶



布倫特期油下跌0.59%，報63.74美元/桶



黃金現貨上升0.33%，報3310.05美元/盎司



黃金期貨上升0.28%，報3337.69美元/盎司