28/05/2025 13:29

【特朗普新政】馬斯克揭內部不和，稱效率部淪政府「代罪羔羊」

《經濟通通訊社28日專訊》億萬富豪馬斯克與特朗普政府的不和進一步公開化。他於周二（27日）播放的訪問中直言，其主導的政府效率部(DOGE)成為了華盛頓的「代罪羔羊」。他同時還對稅改法案所涉及的成本感到失望。



馬斯克表示，針對政府效率部的反應非常激烈。「政府效率部簡直成了一切事情的代罪羔羊，任何地方都可能發生不好的事情，即使我們與此事無關，也會被指摘。」



他亦對自己旗下公司遭受的打擊表示失望：「人們燒特斯拉汽車。你們為什麼要這麼做？這太不酷了。」



即使如此，馬斯克仍表示，他與政府效率部的合作尚未結束。他計劃將該部門的工作集中在改進聯邦官僚機構的電腦系統上，這一目標的爭議相比裁員更少。



*對稅改法案所涉及的成本感到失望*



此外，他對美國眾議院上周通過的稅改法案所涉及的成本感到失望，表示：「說真的，我對這項巨額支出法案感到失望，它不僅沒有削減預算赤字，反而增加了預算赤字，削弱了政府效率部的工作成果。」(rc)