28/05/2025 14:41

【外圍經濟】紐約聯儲行行長：疫情改變美國消費者對通脹認知

《經濟通通訊社28日專訊》紐約聯儲行行長威廉斯(John Williams)表示，疫情時期的價格衝擊改變美國消費者對通脹的認知，決策者不能想當然地認為，人們對未來物價上漲的預期將保持不變。



威廉斯周三在東京出席日本央行主辦的會議時表示：「我認為，過去5年改變了人們對通脹的認知。」他補充道，決策者不僅應著眼於對未來消費價格上漲的長期預測，還應該關注整個曲線。



他表示：「我們要避免令通脹變得具有高度持續性，因為高度持續性可能會變成永久性。」



聯儲局官員此前已表示失業和通脹有上行風險，但也普遍表示貨幣政策處於觀望的有利時機，聯儲局會先觀察經濟走向，然後再決定進一步利率行動。(rc)