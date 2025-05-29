28/05/2025 16:31

【外圍經濟】橋水創辦人達利奧據悉不會擔任印尼主權財富基金顧問

《經濟通通訊社28日專訊》知情人士稱，橋水創辦人達利奧不會擔任印尼新成立的，主權財富基金Danantara的顧問，兩個月前印尼官員曾宣稱他會加入。



知情人士表示，儘管印尼主權財富基金在3月份公開宣稱，對達利奧和其他4名知名政商界人士的委任，但達利奧選擇不加入Danantara的顧問委員會，不過目前原因尚不清楚。



分析指，達利奧的缺席對印尼總統普拉博沃來說又是一個挫折，這個主權財富基金是他為推動印尼經濟而採取的創新舉動之一。



Danantara最近在雅加達向一眾外國企業高管展示的幻燈片中，包括一個由4名成員組成的顧問委員會，但其中不包括達利奧。該委員會的成員包括經濟學家Jeffrey Sachs、退休基金經理Chapman Taylor、泰國前總理他信，及前瑞信集團亞洲區以負責人Helman Sitohang。



目前，Taylor在其LinkedIn個人資料中確認自己的職位，Sachs表示他「完全無償地同意擔任該職務」，並將以顧問的身份提供經濟觀點。其餘兩人尚未置評。(rc)