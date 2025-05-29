28/05/2025 19:22

《再戰明天》美國公布首季個人消費等數據，石藥理想汽車公布業績

《經濟通通訊社28日專訊》美國公布首季個人消費等數據，及石藥理想汽車公布業績，料為周四（29日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，英倫銀行總裁貝利在愛爾蘭投資經理協會年度晚宴上致辭。法國總統馬克龍訪問新加坡，並將在香格里拉對話發表講話（至30日）。周四本港時間5:15pm，歐盟執委會主席馮德萊恩領取2024年查理曼獎。晚上8:30pm，里奇蒙聯儲總裁巴爾金參加一場爐邊談話活動。



*日本公布消費者信心指數*



數據方面，周四（29日）1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月消費者信心指數，料由31.2升至31.8。8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.7%；第一季個人消費料由4%降至1.7%；連續申請失業救濟金人數料由190.3萬降至189萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23萬。10:00pm，美國公布4月成屋待完成銷售，月率料由6.1%逆轉至下滑1%。



在本港，明日公布業績的公司有:石藥集團(01093)、理想汽車-W(02015)等。



此外，明日夢金園(02585)將有基石投資者持股解禁。(wa)