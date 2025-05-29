28/05/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02774 -0.113 一周 0.17976 -0.339 兩周 0.31351 -0.756 一個月 0.59589 -0.53 兩個月 1.03607 +0.428 三個月 1.37774 +1.06 六個月 2.16321 +0.333 一年 2.95417 +2.417

《經濟通通訊社28日專訊》港元拆息今日無大變動，一個月及以下利率全線向下，兩個月及以上各期則升。其中，隔夜息略為回落至0.02774，一周拆息跌至0.17976厘，創2022年6月14 以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦降至0.59589厘，為5月22日後最高。不過，反映銀行資金成本的三個月拆息回升至1.37774厘，為5月23日後最高。六個月拆息升至2.16321厘，而一年期亦微升約2基點報2.95417厘。港元匯價今早暫時最低見7.8404兌1美元，為2023年9月11日後最弱，最新報7.8387，較前收市價跌0.004%。歐盟同意加速推進與美國談判，以避免爆發跨大西洋貿易戰，加上環球債息回落及消費信心數據強勁，美股隔晚顯著攀升，道指飆逾700點，三大指數都以貼近全日高位收市，但港股今早表現反覆，最多曾升94點，高見23476，之後掉頭向下，一度下跌145點，恒指現報23249，跌133點。摩根士丹利表示，因市場中一些過剩流動性可能會被重新吸收，未來數月，港元拆息可能從近期跌勢中反彈。該行指出，拆息近期下跌可能歸於三個關鍵因素，包括金管局注入大量港元流動性以維持聯匯區間；美元拋售壓力減輕；股票資金流入對港元的需求減弱，而引發拆息反彈的催化劑則包括：美元兌港元升至7.85、香港上市公司派息、外匯基金票據及債券發行增加，以及零售債券發行和更多招股集資活動。(cl)資料來源：香港銀行公會