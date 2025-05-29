28/05/2025 17:05

《神州經脈》首4月國企利潤跌，美駐華使館指學生簽證正常辦理

《神州經脈》滬深股市今日（28日）全天窄幅震盪，三大指數小幅高開，隨後深成指及創業板率先翻綠，午後滬綜指升勢亦不保，最終小幅收跌0.02%，報3339.93點，五連跌；深成指軟0.26%，創業板指跌0.31%。滬深兩市全天成交1萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升110億元或1%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1907，較上個交易日4時30分收盤價升42點子。全日在7.1901至7.2033之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1894，較上個交易日跌18點子，兩連跌，和市場預測偏離102點。





*今日新聞精選*



1. 內媒指萬科創始人王石近日在朋友圈發布一則長文，掀起「王石出山」猜測。王石在文中表示，正在嘗試和萬科的決策層建立暢通的聯繫，為萬科的平穩過渡，為保護廣大投資者、萬科合作夥伴、13萬員工的福祉而盡所能。王石還指，「在外界看來，王石就是萬科，萬科就是王石。我認可：萬科是我創建的、制度是我建立的、團隊是我培養的、接班人是我選擇的。豈能推卸對萬科應盡的責任呢？」



2. 財政部公布，2025年1-4月，國有企業營業總收入262755億元，與上年持平，國有企業利潤總額13491.4億元，同比下降1.7%，而1-3月利潤總額為同比增長1.7%。4月末，國有企業資產負債率65.1%，同比上升0.2個百分點。1-4月，國有企業應交稅費20380.0億元，同比增長0.1%。另外，財政部公布，4月全國發行地方政府債券6933億元，其中一般債券1407億元、專項債券5526億元；1-4月全國發行地方政府債券合計35354億元，其中一般債券5509億元、專項債券29845億元。



3. 有比亞迪山東經銷商近期資金鏈斷裂，並指原因之一是近兩年比亞迪調整經銷商政策致其現金流管理承受巨大壓力。比亞迪集團品牌及公關處相關人士對此回應稱：網傳信息不屬實。據了解，該經銷商因盲目極速擴張並加槓桿運營，導致資金鏈出現問題。去年底以來，該經銷商集團的部分4S店已被當地其他經銷商收購。比亞迪對該經銷商集團也在進行紓困支持，協助該經銷商集團妥善處理其客戶及員工的相關問題。



4. 對於美國國務卿魯比奧已通知各使館和領館，要求他們停止發放任何學生簽證，央視新聞客戶端報道指，今天（28日）上午致電了美國駐華大使館，對於目前學生簽證是否已全面暫停受理，工作人員表示，目前沒有收到相關信息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。中國外交部發言人毛寧則在例行記者會上回應稱，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾，敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。



5. 毛寧今日在例行記者會上宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。上述四國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流、訪問、過境不超過30天，可以免辦簽證入境。



6. 財政部公布，經國務院批准，2025年財政部將在香港分六期發行680億元人民幣國債。其中，前兩期共計250億元人民幣國債已分別於2月、4月發行。現定於6月4日通過招標發行第三期125億元人民幣國債，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)公布。



7. 工信部反詐專班微信公眾號「信息通信行業反詐中心」今日發文指，近期接到用戶舉報，發現有一款名為「騰訊支付」的理財APP，經與騰訊官方核實，該APP並非大家日常使用的「微信支付」，因為微信支付僅支持在微信中使用，沒有獨立APP；所謂的「騰訊支付」APP是冒充騰訊集團名義，惡意使用騰訊名稱，虛構騰訊股權投資項目，以「數字貨幣」為名實施詐騙活動。



8. 據《中證金牛座》引述知情人士透露，大疆掃地機器人產品已開始量產，預計將於6月發布；大疆研發掃地機器人已超過四年，即將上市的產品是掃拖一體機器人。《新浪科技》就上述信息向大疆求證，大疆方面表示：敬請期待。(sl)