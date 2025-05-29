28/05/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升15點子，報7.1934

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1894，較上個交易日跌18點子，兩連跌，和市場預測偏離102點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開15點子，報7.1934，上個交易日即期匯率收盤報7.1949。



隔夜美國公布的消費者信心指數有所改善，美元震盪反彈，另外上日人民幣即期收跌近百點，拖累人民幣中間價表現。



市場人士指出，美國面臨高通脹、高利率、高債務壓力，而特朗普的操作進一步加劇了市場減少美元資產的決心，除非美國經濟數據出現令人信服的強勁，否則美指仍有下行概率，但中間價則反應出監管當局力求人民幣保持穩定，因穩定的匯率是應對各種不確定的最優解。



澳新銀行最新報告稱，美國面臨財政赤字的擔憂和貿易不確定性影響，除非美國經濟數據令人信服的強於預期，否則美元仍存走弱風險，目前看美指測試4月98低位的可能性大於反彈至100關口。(jq)