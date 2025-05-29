28/05/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升42點子，報7.1907

《經濟通通訊社28日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1907，較上個交易日4時30分收盤價升42點子。全日在7.1901至7.2033之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升47點子，報7.1871。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1894，較上個交易日跌18點子，兩連跌，和市場預測偏離102點。



一中資行交易員稱，「美元反彈一點，美元/人民幣也隨之反彈，短期應該還是震盪的模式。」馬來亞銀行稱，美國與中國、歐洲的貿易談判拖的時間越長，關稅對經濟的損害就越大，預計今年美元整體疲軟走勢將延續。



中國財政部公告，下周三(6月4日)將在香港發行今年第三期人民幣國債，發行規模為125億元人民幣，而今年全年將在港分六期發行共680億元人民幣國債。根據發行歷史數據，5月20日和24日分別有400億元人民幣3個月期、200億元人民幣1年期的離岸央票到期。市場人士稱，人行在離岸投放人民幣流動性，有助於緩解人民幣升值壓力。(jq)