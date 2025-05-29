28/05/2025 11:11

《中國要聞》內地端午節3天假期日均出入境人次料同比增12%

《經濟通通訊社28日專訊》國家移民管理局預計，今年端午節假期（5月31日至6月2日）全國口岸日均出入境人員將達215萬人次，較去年端午節假期增長12.2%；預計出入境客流高峰將主要集中在6月1日。



*深圳羅湖口岸料日均23萬人次出入境*



端午節期間，粵港澳三地將舉辦多場龍舟賽事和大型活動，同時疊加兒童節和周末，預計將吸引大量內地居民出境旅遊和港澳居民返鄉探親，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人員預計將分別達到23萬、21萬、15萬、11萬、10萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到36.7萬、11萬、10.6萬、10萬人次。



另外，大型空港口岸出入境客流料將穩步增長，上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、深圳寶安等國際機場日均出入境人員預計分別為10萬、4.8萬、4.6萬、1.7萬、1.6萬人次。(sl)





