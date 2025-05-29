28/05/2025 18:02

《神州期貨》上期所擬允海外投資者全面參與交易，以外匯作保證金

《經濟通通訊社28日專訊》上海期貨交易所昨就上期所業務規則國際化草案公開徵求意見，擬允許海外投資者全面參與上期所產品交易，並建議允許參與者將外匯作為人民幣計價交易的抵押品。《彭博》認為，這意味著中國即將邁出開放其龐大大宗商品市場的史上最大步伐，並指這一備受期待的舉措將起到多方面的作用，包括幫助中國實現長期以來的抱負--更直接地影響其經濟所依賴的進口大宗商品的價格，還將有助於提升人民幣作為在金融市場中挑戰美元的國際貨幣的吸引力。



草案顯示，上期所業務規則國際化改造總體思路為：一是實現上期所平台國際化，全面引入境外參與者，打通境外參與者參與期貨交易全流程。二是助力提升人民幣國際化程度，實行人民幣計價，外匯作為保證金等制度。三是探索中國特色期貨監管制度和業務模式，完善交割制度，為未來上期所品種國際化提供可借鑑可複製經驗。



草案並顯示，上期所規則國際化改造主要涉及制定、修訂34項第二層級業務規則。改造的主要內容中，在結算制度方面，草案提出建全人民幣計價、外匯作為保證金制度，增加分級結算、委託結算制度，完善結算帳戶和資金往來管理制度。規則國際化改造確立人民幣作為上期所結算幣種，增加外匯作為保證金的資產類型，明確強制換匯規定；完善分級結算內容，增加委託結算制度；明確上期所、會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶期貨結算帳戶類型及其帳戶資金往來相關管理規定。(sl)