28/05/2025 17:45

【聚焦人幣】人行：CIPS與阿聯酋央行簽署跨境支付合作備忘錄

《經濟通通訊社28日專訊》中國人民銀行網站發文，東盟-中國-海合會經濟峰會昨在馬來西亞舉行。為進一步加強中國與海合會等區域的合作，跨境銀行間支付清算公司(CIPS)與阿聯酋央行簽署了《關於跨境支付合作的諒解備忘錄》，以完善支付基礎設施、提高跨境支付效率。雙方將合作研究開發跨境支付系統互聯項目，為中東和北非地區的商業機構提供本幣支付清算服務，加強風險合規的經驗交流，提高跨境支付系統的安全性和穩定性。



據CIPS官網介紹，CIPS接受中國人民銀行的監督、管理和指導，根據相關制度規則負責人民幣跨境支付系統（CIPS系統）的開發運行維護，開展參與者服務、產品創新、標準建設和市場拓展等工作，為境內外金融機構和中國人民銀行允許的其他機構提供人民幣跨境支付清算服務、數據處理服務、信息技術服務和投資人委託的其他相關業務，以及經中國人民銀行批准的其他業務和服務。(sl)