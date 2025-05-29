28/05/2025 08:59

【外圍經濟】日本製鐵據悉將收購美國鋼鐵，日經225指數升1%

《經濟通通訊社28日專訊》知情人士透露，在獲得美國總統特朗普的批准後，日本製鐵預計將以每股55美元的價格，完成對美國鋼鐵的收購，這是1月份交易受阻前日本製鐵最初的報價。



特朗普上周五（23日）批准日本製鐵收購美國鋼鐵公司的交易，稱這是一項「夥伴關係」。特朗普表示，日本將在未來14個月內投資140億美元，美國鋼鐵公司的總部將留在匹茲堡。



受消息影響，美國鋼鐵公司的股價周二（27日）上漲約2%，收在每股53.04美元。日本製鐵現時股價則持平。



日韓股市則高開，日經225指數開盤上漲1.0%，報38094.79點，個股普漲。韓國KOSPI指數開盤上漲0.4%，報2648.86點。(rc)