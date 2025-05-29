28/05/2025 08:55

拼多多首季利潤大降45%遜預期，美股隔晚急跌14%

《經濟通通訊社28日專訊》拼多多公布2025年第一季度營收增速明顯放緩，利潤亦出現大幅下滑。拼多多美股隔晚大跌13.64%，報102.98美元。



拼多多第一季度實現營收956.7億元（人民幣．下同），較去年同期的868.1億元增長10%，但低於市場預期的1016億元。調整後淨利潤為169.2億元，按年下降45%，同樣遠低於預期的278.8億元。每股美國存托憑證(ADS)盈利為9.94元，亦低於市場預估的17.68元。



此外，拼多多第一季度研發支出達35.8億元，超過市場預期的33.9億元，顯示公司持續加大技術創新與產品升級的投入。(rc)