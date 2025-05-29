28/05/2025 09:24

【特朗普新政】美國務卿魯比奧下令大使館暫停安排學生簽證面談

《經濟通通訊社28日專訊》美國國務卿魯比奧下令美國駐全球各大使館暫停安排新的學生簽證面談，特朗普政府準備對申請人實施更嚴格的社交平台審查。



這項命令載於魯比奧周二（27日）向全球外交人員發布的一份國務院內部電文，被視為特朗普政府最新一輪限制外國學生赴美讀書的行動。政府宣稱，留學生可能對美國國家安全構成威脅，或在校園內推動反猶主義。



數據顯示，國際學生在美國近1900萬高等教育在校生中佔比約5.9%。2023-2024學年有超過110萬名國際學生赴美就讀，其中印度留學生人數最多，其次是中國。



*哈佛料失去所有聯邦合同*



此外，特朗普政府著手取消與哈佛大學剩餘的所有聯邦合同。



彭博社看到的一封信函顯示，聯邦採購局局長Josh Gruenbaum正在指示聯邦各機構重新評估與哈佛及其附屬機構的合同，終止被認為非關鍵的部分，並在必要時轉向其他服務提供商。知情人士透露，這些合同總額約為1億美元。



信中寫道：「美國總務管理局(GSA)正在協助所有聯邦機構審查與哈佛大學及其附屬機構簽訂的聯邦合同，以決定是否終止或作為過渡合約。這一審查符合政府指令，即所有聯邦合同服務必須堅定維護並推進各機構的戰略優先事項。」



哈佛大學暫未就此回應置評請求。(rc)