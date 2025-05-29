28/05/2025 09:06

【外圍經濟】特斯拉升近7%，馬斯克重返7x24小時工作模式

《經濟通通訊社28日專訊》特斯拉周二（27日）收市升6.94%，報362.89美元。公司CEO馬斯克於上周六在社交平台發文表示，自己已重回「7x24」全天候工作狀態，甚至會在會議室、伺服器機房或工廠過夜。



馬斯克強調，現階段必須全力專注於X、xAI以及特斯拉的關鍵技術開發，並提及即將進行的SpaceX星艦發射計劃。此外，馬斯克在回覆網友評論時透露，特斯拉(US.TSLA)計劃近期在德州奧斯汀推出無需人員監管的全自動駕駛(FSD)，進一步推動自駕技術商業化。



另外，根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)最新數據，特斯拉今年4月在歐洲僅售出7261輛汽車，按年下跌49%；2025年前四個月總銷量亦年減近40%。同時，歐洲消費者對混合動力車型需求持續攀升，混合動力車在當地市場佔有率已超過35%，而特斯拉目前並未推出任何混合動力產品，這亦進一步削弱其市場競爭力。(rc)