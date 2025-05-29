28/05/2025 10:06

【外圍經濟】「寡婦製造者」債券ETF令逢低買入投資者大賺一筆

《經濟通通訊社28日專訊》在危險的長期美國國債市場中，逢低購買的買家正享受難得的 回報。



過去一周，投資人向貝萊德的iShares 20+年期美國國債ETF（股票代號TLT）投入18億美元，在彭博追蹤的630個ETF中居首位。與此同時，因擔心美國債務走勢，市場在拋售長期政府國債。



事實證明，投入的時機恰到好處。在周二（27日）交易中，美國國債上升，30年期國債孳息率降至5厘以下。被稱為「寡婦製造者」的TLT，盤中上漲1.7%，邁向自2月以來的最大單日漲幅。



彭博行業研究ETF分析師Athanasios Psarofagis表示：「投資者不會被TLT寡婦製造者的名聲嚇跑。他們仍在買入，並希望長期美國國債最終能夠反彈。」(rc)