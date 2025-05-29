28/05/2025 11:34

【關稅戰】日本擬購買數十億美元美國半導體，刺激英偉達股價大漲

《經濟通通訊社28日專訊》據媒體報道，知情人士指，在與美國正在進行的關稅談判中，日本已經提議購買價值數十億美元的美國半導體產品。英偉達股價周二（27日）大漲逾3%，報135.5美元。



日本政府計劃補貼從英偉達等公司購買美國晶片的國內企業，以支持購買總額達數千億至1萬億日圓（約69.4億美元）的晶片，減少美國對日本約10萬億日圓的貿易逆差。



分析指，這項消息對於英偉達等美國晶片製造商而言無疑是另一項利好。近期英偉達利好頻傳，包括在沙特阿拉伯斬獲大單，美國政府考慮允許阿聯酋購買英偉達晶片等等。



英偉達計劃於周三（28日）美股盤後發布2026財年第一財季的業績報告，投資者對此密切關注。(rc)