29/05/2025 17:31

《外圍焦點》美國公布第一季個人消費等數據

《經濟通通訊社29日專訊》美股三大指數昨日收市報跌，美聯儲局會議紀要強調保持耐心，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。道指跌244.95點或0.58%，報42098.70點；標普500指數跌32.99點或0.56%，報5888.55點；納指跌98.23點或0.51%，報19100.94點。港股方面，恒生指數收市報23573，升315點或1.4%，成交2269億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，里奇蒙聯儲總裁巴爾金參加一場爐邊談話活動。10:40pm，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加底特律地區商會主辦活動的問答環節。30日凌晨2:00am，美聯儲理事庫格勒在第五屆聯儲宏觀金融年度線上研討會致開幕詞。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布第一季GDP價格指數，料由2.3%升上3.7%；第一季個人消費料由4%降至1.7%；連續申請失業救濟金人數料由190.3萬降至189.3萬；首次申請失業救濟金人數料由22.7萬升至23萬。10:00pm，美國公布4月成屋待完成銷售，月率料由6.1%逆轉至下滑1%。



在美國，今日公布業績的公司有：富途控股(US.FUTU)、極光(US.JG)、理想汽車(US.LI)等。(wa)