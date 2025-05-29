29/05/2025 07:50

《國金頭條》市場等待英偉達季績，聯儲局紀要強調耐性，美股走跌

《經濟通通訊社29日專訊》美股三大指數周三（28日）收市報跌，美聯儲局會議紀要強調保持耐心，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。另外，市場正等待英偉達(US.NVDA)即將公布的季度業績。



道指開市早段一度升105點，高見42448點，之後反覆向下，尾段倒跌301點，低見42042點。道指收市跌244.95點，或0.58%，報42098.70點；標普500指數跌32.99點，或0.56%，報5888.55點；納指跌98.23點，或0.51%，報19100.94點。



英偉達於周三美股收市後公布季績，日內先升後跌，收市跌0.5%。美國百貨公司Macy’S首季營收與調整後每股盈利均超市場預期，收市跌0.3%。Abercrombie & Fitch首季業績遠超市場預期，大升逾14.7%。Michael Kors母公司Capri第四季營收優於預期，股價升2.8%。



*美匯指數上行*



美匯指數呈震盪偏強走勢，盤中一度上漲至99.957附近，日內回升0.34%，報99.894。美元兌日圓匯率盤中在144至145之間波動，較昨日明顯回升，日內升0.45%，報144.96。歐元兌美元最高見1.1345，其後反覆向下，日內下跌0.30%，報1.1296。



現貨黃金價格大幅震盪，早盤一度跌破每盎司3300美元，最低觸及3290美元，隨後回升並重返3300美元關口附近。紐約期金報每盎司3321.51美元，日內小幅下跌0.2%。



OPEC+宣布，將維持現行的正式產量配額不變，消息刺激油價向上。紐約期油升1.05%，報每桶61.53美元；布蘭特期油升0.71%，報每桶64.02美元。(jf)