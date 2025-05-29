29/05/2025 07:56

【關稅戰】美國貿易法庭裁定特朗普全球關稅違法，頒發禁制令

《經濟通通訊社29日專訊》美國總統特朗普發動的關稅戰遭遇重大司法挫折，美國貿易法庭周三（28日）裁定，特朗普的全球關稅違法且遭禁制。消息傳出後，美元受到支持，日圓兌美元匯率下跌0.4%，至145.38。



位於紐約曼哈頓的美國國際貿易法院，一個由三位法官組成的小組做出該項裁決，支持民主黨領導的各州和一群小企業的訴訟，指特朗普錯誤地引用一項緊急法令，來證明徵收關稅的合理性。



在特朗普因行政命令而引發的一系列訴訟中，這項判決是他迄今為止在法庭上遭遇的最大挫敗之一，他透過這些訴訟測試總統權力的極限。特朗普大規模解僱聯邦工作人員、限制出生公民權以及削減已獲國會批准的聯邦開支等舉措，也遭到質疑。



白宮現在可以向聯邦法院對該裁決提出上訴，但白宮發言人沒有立即回應置評請求。(jf)