29/05/2025 09:16

【關稅戰】納斯達克100指數期貨升2%，特朗普大部份關稅暫停

《經濟通通訊社29日專訊》受英偉達業績和關稅裁決影響，納斯達克100指數期貨周四（29日）漲幅擴大至2%。白宮表示正在對該裁定提出上訴，美國最高法院擁有終審權。



自4月2日特朗普發布「解放日」行政命令，宣布徵收關稅以來，全球市場劇烈波動。該項裁定暫停了特朗普絕大多數的關稅舉措，包括全球統一關稅、對中國和其他國家加徵的關稅。



*鋼鋁和汽車稅不受影響*



此外還包括對中國、加拿大和墨西哥徵收的芬太尼相關關稅。但根據不同法源徵收的其他關稅，如第232條和第301條條款不受影響，其中包括對鋼鋁和汽車徵收的關稅。



白宮一位發言人表示，非民選法官無權決定如何妥善處理國家緊急狀態。(jf)