29/05/2025 08:20

【開市Ｇｏ】美打壓華晶片技術嚴審中港簽證，金山雲績後ADS插

2025年5月29日 【要聞盤點】 1、美股三大指數收市報跌，美聯儲局會議紀要強調保持耐心，幾乎所有委員均表達對通脹壓力高於預期、回落速度緩慢的擔憂。另外，市場正等待英偉達即將公布的季度業績。道指收市跌244.95點，或0.58%，報42098.70點；標普500指數跌32.99點，或0.56%，報5888.55點；納指跌98.23點，或0.51%，報19100.94點。金龍中國指數下跌51點。日經期貨截至上午8時07分上升242點。



2、美聯儲局5月會議紀要顯示幾乎所有與會者都認為通脹可能比預期更頑固，未來或需在就業與通脹目標間作艱難權衡，央行研究人員已下調今明兩年經濟增長展望。



3、美國對中國半導體限制再加碼，目標針對晶片設計軟件，美國商務部要求新思科技等公司暫停向中國客戶發貨。



4、美國國務卿盧比奧表示將修訂簽證審核標準，加強對中國內地及香港申請者的審查，並開始吊銷與中國政府有關聯或在敏感領域就讀學生的簽證。



5、英偉達第一季度盈利和營收優於預期，預計第二財季營收450億美元，略低於分析師預期的455億美元，原因包括H20型號晶片計提80億元美元虧損。此外，英偉達稱或無法為中國打造既符合美國要求又具競爭力的產品。



6、中國商務部在中歐半導體座談會上宣講稀土出口管制政策，並與中歐晶片企業加強溝通，有消息指出此舉或表示中國可能放鬆稀土出口管制。



7、香港監管部門要求養老基金制定應變計劃，以應對與美國政府債券信用評級相關的「重大市場事件」風險。



8、據《路透》報道，知名海外快時尚跨境電商SHEIN計劃將上市地點從倫敦改至本港，因其倫敦上市計劃遲遲未獲得中證監批准，報道指SHEIN將在未來幾周提交招股書草案，預計今年內上市。



【焦點股】



金山雲(03896)

- 首季虧損降至3.1億元人民幣，收入升11%

- 隔晚ADS大跌近8%



金山軟件(03888)

- 首季純利跌0.2%至2.8億元人民幣



阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)、招商銀行(03968)

- 據報鄧普頓開發中市場信託基金此前減持阿里H股，增持京東和招商銀行A股



新世界發展(00017)

- 據報一筆永續債跌至三個月低，市場觀望6月票息支付會否延遲



香港寬頻(01310)

- 中移動香港澄清，收購香港寬頻經調整每股要約價5.075元



海爾智家(06690)

- 獲准回購兼註銷一成H股及三成在歐上市D股



國泰航空(00293)

- 香港立法會三讀通過機場離境稅加至200元，10月起實施



力寶(00226)、力寶華潤(00156)

- 力寶控股股東建議私有化，兩股今早復牌

- 每股私有化作價現金14仙，股東可選擇收取力寶華潤股票



賽目科技(02571)

- 與高德軟件戰略合作發展智慧交通



中聯重科(01157)

- 9億人幣增持中聯重科融資租賃至64%



萬科企業(02202)

- 向境外申請抵押貸款不超過69億元





【油金報價】



紐約期油上升0.81%，報62.34美元/桶



布倫特期油上升0.7%，報64.75美元/桶



黃金現貨下跌0.85%，報3261.12美元/盎司



黃金期貨下跌1.17%，報3283.3美元/盎司