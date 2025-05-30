29/05/2025 15:39

【關稅戰】美法院判特朗普加關稅等越權，商務部：敦促徹底取消

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明29日北京專電》美國國際貿易法院最新裁定，特朗普以總統行政令形式實施的「自由日關稅」及針對中國鋼鋁產品加徵的關稅超越其總統權限，因此禁止生效。法院指出，美國憲法明確規定，國會擁有專屬權力來管理與其他國家的商業往來，而總統保護經濟的職責並未取代這項權力。這項裁決對特朗普的貿易政策造成打擊，白宮已迅速提出上訴。

中國商務部今日舉行例行發布會，新聞發言人何咏前表示，中方一貫主張，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美方推出單邊關稅措施以來，不僅沒有解決，沒自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業生產經營和民眾生活消費，損人不利己，在美國內也引發了很多反對的聲音，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。