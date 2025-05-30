29/05/2025 14:02

金管局李達志：人行貨幣互換工具有助鼓勵企業使用人民幣結算

《經濟通通訊社29日專訊》金管局副總裁李達志今日出席「香港-沙特資本市場論壇」時表示，由於內地資本帳未完全開放，人民幣可能不像其他貨幣般容易取得，但人民銀行與沙特阿拉伯等多個司法管轄區簽訂協議，提供貨幣互換工具，有助鼓勵當地企業使用人民幣結算。



李達志稱，金管局亦有提供人民幣流動資金安排，不單涉及隔夜資金安排，同時提供中長期融資，確保企業進行貿易融資時，可穩定地取得資金支持貿易和結算，為內地及沙特企業以人民幣雙向貿易提供保障。



他續指，金管局正與沙特央行等合作的貨幣橋(mBridge)項目，目前仍處於最簡可行產品階段，各方仍需在法規等層面測試。他重申，有關項目的目標是提升跨境支付效率，銀行仍要負責合規要求，監管機構對跨境交易的監管不會減少。(cl)