29/05/2025 19:37

《再戰明天》歐洲央行管委發表講話，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社29日專訊》歐洲央行管委發表講話，及美國公布個人消費等數據，料為周五（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，新西蘭財長威利斯進行預算後簡報。周五本港時間8:25am，達拉斯聯儲總裁洛根為一場活動致開幕詞，並參與對話。4:30pm，意大利央行總裁暨歐洲央行管委帕內塔在意大利央行年度會議發表講話。



*日本公布失業率等數據，德國公布CPI*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布4月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布4月工業生產，月率料由0.2%逆轉至下滑1.4%，年率升幅料由1%收窄至0.1%；4月零售銷售月率料由下滑1.2%改善至升0.5%，年率升幅料由3.1%收窄至3%。9:30am，澳洲公布4月建築許可，月率料由下滑8.8%改善至升3%；4月零售銷售月率升幅料維持於0.3%。1:00pm，日本公布4月新屋動工，年率料由39.1%逆轉至下滑18.1%。2:00pm，德國公布4月零售銷售，月率升幅料由0.4%收窄至0.2%。4:00pm，歐元區公布4月貨幣供應M3，年率升幅料由3.6%擴大至3.7%。4:30pm，香港公布4月貨幣供應M1；4月貨幣供應M2；4月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.1%。8:30pm，美國公布4月個人消費，料由0.7%降至0.2%；4月個人所得料由0.5%降至0.3%；4月批發庫存月率升幅料維持於0.4%。9:45pm，美國公布5月芝加哥採購經理人指數，料由44.6升至45.1。10:00pm，美國公布5月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2降至51.5。



在本港，明日公布業績的公司有:集海資源(02489)、速騰聚創(02498)、創陞控股(02680)、中國新零售供應鏈(03928)等。(wa)