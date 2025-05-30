29/05/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02816 +0.042 一周 0.17345 -0.631 兩周 0.30143 -1.208 一個月 0.58857 -0.732 兩個月 1.01786 -1.821 三個月 1.32286 -5.488 六個月 2.19143 +2.822 一年 2.95917 +0.5

《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息今日個別發展，但無大變動，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報0.58857厘，為5月26日後最低，反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至1.32286厘，為2022年6月17日後最低。隔夜息微升至0.02816厘。六個月及一年期拆息分別升至2.19143厘和2.95917厘，同見5月26日後最高。港元匯價最高曾見7.8345兌1美元，為5月26日後最強，最新報7.8374，較前收市價升約0.02%。美國法院裁定徵收全面關稅越權，市場憧憬關稅戰結束，美股道指期貨飆500點，港股低開17點後反覆向好，最多升179點，高見23437，最新升140點。(cl)資料來源：香港銀行公會