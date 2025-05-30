29/05/2025 11:23
《港元利率》一個月拆息兩連跌，三個月期再創近三年新低
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息今日個別發展，但無大變動，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌兩天，今報0.58857厘，為5月26日後最低，反映銀行資金成本的三個月拆息亦跌至1.32286厘，為2022年6月17日後最低。
隔夜息微升至0.02816厘。六個月及一年期拆息分別升至2.19143厘和2.95917厘，同見5月26日後最高。
港元匯價最高曾見7.8345兌1美元，為5月26日後最強，最新報7.8374，較前收市價升約0.02%。
美國法院裁定徵收全面關稅越權，市場憧憬關稅戰結束，美股道指期貨飆500點，港股低開17點後反覆向好，最多升179點，高見23437，最新升140點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息微升至0.02816厘。六個月及一年期拆息分別升至2.19143厘和2.95917厘，同見5月26日後最高。
港元匯價最高曾見7.8345兌1美元，為5月26日後最強，最新報7.8374，較前收市價升約0.02%。
美國法院裁定徵收全面關稅越權，市場憧憬關稅戰結束，美股道指期貨飆500點，港股低開17點後反覆向好，最多升179點，高見23437，最新升140點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02816
|+0.042
|一周
|0.17345
|-0.631
|兩周
|0.30143
|-1.208
|一個月
|0.58857
|-0.732
|兩個月
|1.01786
|-1.821
|三個月
|1.32286
|-5.488
|六個月
|2.19143
|+2.822
|一年
|2.95917
|+0.5
資料來源：香港銀行公會