29/05/2025 14:25

《Ａ股焦點》金股油股下調，高盛籲買進黃金石油作長期對沖

《經濟通通訊社29日專訊》高盛建議，黃金和石油可作為長期投資組合中對抗通脹的工具，並稱在外界擔心美國機構信譽和原油抵御供應衝擊的能力之際，黃金作為避風港具有吸引力。分析師建議對黃金的配置比平時更高，對原油的配置比平時更低（但仍為正值），稱大宗商品是抵御通脹衝擊的關鍵對沖工具，而通脹衝擊往往會損害債券和股票投資組合。



黃金及石油為A股今日少數走低的板塊，萊紳通靈(滬:603900)大跌7.4%，明牌珠寶(深:002574)挫6.3%，周大生(深:002867)跌5%，老鳳祥(滬:600612)跌3.4%；油股方面，廣聚能源(深:000096)跌停，康普頓(滬:603798)走低2.6%，中國石化(滬:600028)及中國石油(滬:601857)跌不足1%。(ry)