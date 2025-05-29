29/05/2025 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶150點子，報7.2057

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1907，較上個交易日跌13點子，三連跌，創5月23日以來近一周新低，較市場預測偏強近130點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開150點子，報7.2057，上個交易日即期匯率收盤報7.1907。



市場對全球貿易戰趨緩的樂觀情緒帶動美元反彈，人民幣的外部壓力有所上升，中間價繼續小幅波動，等待更多的訊息指引。



澳新銀行最新報告稱，市場整體仍傾向於看跌美元，需要更多意外積極的數據才能重建對美國經濟的信心，而對美國赤字的憂慮也不會很快退潮。此外，再加上去美元化的主題和特朗普長期弱美元的計劃，「我們認為美元漲勢可能會消退，對追逐美元指數突破100關口仍持謹慎態度。」(jq)