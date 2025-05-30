29/05/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌9點子，報7.1916

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1916，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，全日在7.1882至7.2109之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌11點子，報7.1917。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1907，較上個交易日跌13點子，三連跌，創5月23日以來近一周新低，較市場預測偏強近130點。



一外資行交易員稱，美元/人民幣還是窄區間波動，上下都沒太大的空間。招商銀行金融市場部最新觀點認為，目前美國財政前景、關稅不確定性仍在，年內仍看空美元。「特朗普關稅政策不確定性雖然近期有所下降，但九十天對等關稅豁免期後仍有爆發可能。」(jq)