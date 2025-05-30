29/05/2025 17:34

《國金新見－溫嘉煒》美債還未「最終清算」

《國金新見》美國主權評級遭下調，以及特朗普政府的減稅方案，加上最近數周「去美元化」的輿論，令市場對美債前景產生問號。



穆迪下調美國主權評級，令美國失去最後一個三大信用評級機構的最高評級，加上眾議院通過稅改法案，兩者均意味著美國的債務負擔可能上升，刺激30年期的美國國債孳息率一度升至5.15%水平，創2023年10月以來新高。此外，美國6月將面臨6.5萬億美元國庫券到期高峰，8月亦有美國債務達到上限的風險，同時聯儲局部分官員的言論令市場降低減息預期，短期內亦可能增添美國國庫券孳息率上升的壓力。



不過，對於美國國庫券將失去儲備資產地位的看法，我們認為是言過其實，最大原因是美元仍是全球難以替代的最重要交易和儲備貨幣。環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，在全球貿易結算中，美元支付佔比高達五成，過去十多年來節節上升，全球主要出口國和經濟體均必須維持充足的美元外匯儲備，以滿足貿易和投資的結算和匯兌需求。雖然美國發債規模持續增加，但海外投資者並沒有因而失去信心，截至3月，海外持有的美國國庫券規模達到9.05萬億美元的紀錄新高，中國當月減持的美債規模，實際上也沒有脫離月度波動的範圍，不足以反映美元和美債的儲備地位已告終。



話雖如此，我們還是很大機會將要經歷一段美債表現較為波動的時期。若美國政府不著手處理財政困境，將繼續為投資者提供減持美債的藉口；與此同時，美國的貿易政策對通脹和經濟增長將帶來多大的衝擊還是未知之數，聯儲局的貨幣政策也難免更左右為難。隨著美國與各國的貿易談判陸續展開，好壞消息將會充斥傳媒標題，投資者的避險意欲也會隨之浮沉。



我們仍維持看好環球主權及投資級別企業債券的觀點，但與本季初相比，我們對整體債券的看法變得較為審慎，主要反映上面提及的美國財政前景與貿易談判發展等因素。我們不認為目前是大幅減持美債的時機，但債券投資者可以考慮增持其他地區的優質債券以分散風險。環球高收益債券的信貸息差有所擴闊，但似乎未足以反映違約風險的上升，我們維持高收益債券中性觀點。《大新金融集團首席經濟及策略師 溫嘉煒》



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