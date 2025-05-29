29/05/2025 09:24

【美國議息】聯儲局會議紀錄：決策者可能面臨貨幣政策艱難取捨

《經濟通通訊社29日專訊》根據聯儲局最新公布，本月6日至7日的會議記錄撮要，面對通脹和失業率上升，決策者承認未來幾個月可能面臨艱難的取捨。



決策者指，通脹和失業率同時上升的可能性是一種風險，或將迫使聯儲局決定優先通過收緊貨幣政策以抑制通脹，還是通過減息支持經濟增長和就業。



隨著美國公布關稅計劃，幾乎所有與會決策者都表示，通脹可能比預期更持久。



會上決策者就特朗普政府不斷變化的政策，可能產生的影響進行重要討論。決策者一致認為，經濟前景的不確定性進一步增加，在政府政策一系列變化對經濟影響更加明朗之前，採取謹慎態度是合適的。(rc)