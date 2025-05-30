29/05/2025 16:00

【比特幣】比特幣ETF五周吸金90億美元，黃金ETF遭拋售

《經濟通通訊社29日專訊》數據顯示，過去5周，美國比特幣ETF吸金超過90億美元，貝萊德iShares比特幣ETF(IBIT)吸金最多，同期黃金ETF資金流出超過28億美元。



分析指，貿易緊張局勢緩和削弱黃金等傳統避險資產需求，而比特幣作為替代儲值資產的地位正在不斷提升，同時，投資者對美國財政赤字的擔憂也在加劇。



比特幣本月在穩定幣法案進展等利好的推動下，創下111980美元的歷史高點，黃金雖然年內仍漲25%，但已從峰值回落約190美元。



*高盛：黃金和石油可對抗通脹*



不過，高盛仍然看好黃金。分材師Daan Struyven建議，黃金和石油可作為長期投資組合中對抗通脹的工具，在外界擔心美國機構信譽，以及原油抵禦供應衝擊的能力之際，黃金作為避風港具有吸引力。(rc)