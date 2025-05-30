30/05/2025 16:45

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布個人消費等數據

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數昨日收市微升，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。道指收市升117.03點或0.28%，報42215.73點；標普500指數升23.62點或0.4%，報5912.17點；納指升74.93點或0.39%，報19175.87點。港股方面，恒生指數收市報23289，跌283點或1.2%，成交2716億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間31日凌晨12:20am，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克為一場活動致歡迎辭。



數據方面，今晚8:00pm，德國公布5月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.1%。8:30pm，美國公布4月個人消費，料由0.7%降至0.2%；4月個人所得料由0.5%降至0.3%；4月批發庫存月率升幅料維持於0.4%。9:45pm，美國公布5月芝加哥採購經理人指數，料由44.6升至45。10:00pm，美國公布5月密歇根大學消費者信心指數，料由52.2降至51.5。



在美國，今日公布業績的公司有：霸王茶姬(US.CHA)、老虎證券(US.TIGR)等。(wa)