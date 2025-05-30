30/05/2025 07:50

《國金頭條》特朗普關稅陷司法戰，市場前景不確定，美股升幅收窄

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數周四（29日）收市微升，美國貿易法庭叫停特朗普的全球關稅，而美國聯邦上訴法庭則批准暫緩相關裁決，令關稅政策充滿不確定性。



道指高開後，升幅一度達167點，高見42266點，其後低見41828點；標指曾升0.93%，納指則最多升1.51%。道指收市升117.03點，或0.28%，報42215.73點；標普500指數升23.62點，或0.4%，報5912.17點；納指升74.93點，或0.39%，報19175.87點。



英偉達(US.NVDA)最新業績遠超市場預期，股價升3.2%。蘋果(US.AAPL)微跌0.2%。特斯拉(US.TSLA)升0.4%。亞馬遜(US.AMZN)升0.5%。美國電子產品零售商Best Buy(US.BBY)下調全年銷售預期，股價下跌7.3%。Salesforce(US.CRM)績後回落，下跌3.3%。惠普(US.HPQ)下調全年盈利預測，大跌8.3%。



*美元表現反覆*



美匯指數在99.95附近上落，早段小幅上升，盤中反覆跌至99.38，較前一交易日下跌約0.49%，反映美元近期整體偏弱。美元兌日圓匯率在144至146.2之間波動，盤中一度上揚，其後反覆向下，日內跌0.45%，報114.19。歐元兌美元先跌後回升，盤中一度下探至1.1210，最高觸及1.1384，最新報1.137，日內升幅約0.76%。



現貨黃金近期維持在3260至3350美元區間震盪。紐約期金上升0.7%，最新報約每盎司3345.68美元。



近期油價波動主要受全球經濟增長放緩憂慮，市場情緒較為謹慎。紐約期油跌1.47%，報每桶60.93美元；布蘭特期油跌1.49%，報每桶63.36美元。(jf)