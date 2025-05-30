30/05/2025 08:35

【特朗普新政】特朗普再向鮑威爾施壓，稱不減息是錯誤決定

《經濟通通訊社30日專訊》白宮表示，美國總統特朗普周四（29日）在白宮與聯儲局主席鮑威爾會面，明確指出他不降低利率是個錯誤。這次會面是應特朗普的邀請舉行，雙方重點討論了美國經濟增長、就業及通貨膨脹等議題。



聯儲局在會後聲明指出，鮑威爾在會談中並未透露對未來貨幣政策的具體看法，但強調所有政策決定，包括利率走向，將完全依據經濟數據表現作出判斷。



事實上，鮑威爾本月初在記者會上曾被問及是否會主動與總統會面，他明確表示自己從未主動要求與任何總統會談，未來也不會這麼做。



特朗普此前曾多次公開批評聯儲局維持高利率政策，認為這不利於美國經濟發展。他甚至一度暗示可能考慮撤換鮑威爾，雖然目前已放棄這一想法，但仍持續向聯儲局施壓，要求儘快減息。(kk)