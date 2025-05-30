30/05/2025 09:10

【外圍經濟】東京CPI創兩年多最大漲幅，日圓兌美元小幅走高

《經濟通通訊社30日專訊》日本總務省周五（30日）表示，5月份不包括新鮮食品的東京消費者價格(CPI)按年上漲3.6%，高於4月的3.4%，亦超過經濟學家預測的3.5%中值，創下2023年1月以來的最大增幅。



總體通脹為3.4%，與4月修正後的3.4%持平。最新數據很可能促使日本央行在未來幾個月繼續加息。上周的數據顯示，全國通脹率三年來保持在，或高於日本央行2%的目標水平。



受數據影響，日圓兌美元小幅走高，上漲0.3%，至143.75。但分析亦指出，東京物價創兩年來最大漲幅，在夏季參議院選舉之前對首相石破茂來說是一個令人擔憂的訊號。



持續上漲的生活成本加劇了日本民眾的不滿情緒，在預計將於7月舉行的參議院選舉前，石破茂的支持率受到重創。目前，石破茂的支持率已跌至他去年10月就任以來的最低水平，大多數受訪者表示經濟問題是他們最關心的問題。



*日本4月工業產出萎縮0.9%*



此外，日本4月份工業產出環比下降，企業預計，由於對關稅的擔憂，產出將進一步放緩。日本經濟產業省公布的數據顯示，繼3月份增長0.2%之後，4月份工業產出環比下降了0.9%，低於經濟學家平均預期的1.5%。(jf)