30/05/2025 09:19

【特朗普新政】特朗普將和馬斯克召開記者會，送別後者卸去公職

《經濟通通訊社30日專訊》美國總統特朗普表示，將和馬斯克在白宮召開記者會，送別這位世界首富卸任在政府效率部(DOGE)的公職。



特朗普在Truth Social平台上發帖說：「我將於美國東部時間明天下午1:30分（本港時間周六凌晨1:30），召開一場記者會，和馬斯克一起，在橢圓形辦公室。」「這將是他任公職的最後一天，但其實也不是，因為他會一直和我們在一起，一路幫助我們。馬斯克太棒了！明天白宮見。」



馬斯克較早前對特朗普政府的稅務政策公開表達不滿，並稱自己成了政府政策的「替罪羔羊」，顯示他與白宮的矛盾公開化。(jf)