30/05/2025 11:25

【關稅戰】又一家聯邦法院出手！特朗普關稅再遭司法挑戰

《經濟通通訊社30日專訊》繼美國貿易法庭後，華盛頓特區聯邦地方法院周四（29日）亦向特朗普關稅政策發起司法挑戰，裁定對兩家發起訴訟的美國玩具公司暫停執行關稅命令14天。



這是短短兩天時間內，特朗普政府的關稅行動第二次遭到美國聯邦法院的打擊。周四的法院裁決涉及的範圍更窄，僅適用兩家原告公司，包括伊利諾伊州兩家玩具進口商Learning Resources和hand2mind。



據悉，Learning Resources 和 hand2mind在美國多州合計擁有500名員工，在越南、印度等國生產益智玩具和兒童玩具，並進口到美國。



特朗普政府已對這宗判決提出了上訴。白宮新聞秘書萊維特周四在新聞發布會上，針對兩宗訴訟表示：「法院不應該插手此事。未經選舉的法官插手總統決策過程，這是一種令人不安且危險的趨勢」。她還指，如果總統的外交或貿易談判被激進的法官強行阻撓，美國將無法正常運轉。(jf)