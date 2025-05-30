30/05/2025 13:41

【外圍經濟】波音CEO：年底前將737MAX月產量增至47架

《經濟通通訊社30日專訊》波音(US.BA)首席執行官奧特伯格表示，公司正積極推動737 MAX系列客機產能提升，目標是在2025年底前，將月產量從目前約30架大幅提升至47架。



奧特伯格指出，波音計劃在今年年中先將737 MAX月產量提高至42架，隨後繼續擴大產能，以滿足全球航空公司對該型號客機的強勁需求。



目前，波音737 MAX的月產量上限為38架，該限制由美國聯邦航空管理局(FAA)於2024年設定，主要因應去年發生的一宗空中事故後，對波音安全與生產質量的加強監管。波音方面表示，將持續與監管機構密切合作，確保提升產能的同時，嚴格遵守安全及品質標準。(kk)