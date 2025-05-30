30/05/2025 14:12

【關稅戰】關稅陷司法戰，特朗普團隊考慮兩步驟B計劃

《經濟通通訊社30日專訊》美國上訴法院暫時恢復實施關稅政策，給特朗普政府帶來喘息空間。據報道，白宮已在考慮啟動一項前所未有的兩步驟策略，確保其關稅政策在任何法律障礙下都能繼續推行。



據知情人士向媒體透露，特朗普團隊考慮的「B計劃」分兩步驟：首先，政府可能會利用1974年《貿易法》第122條款作為臨時措施。該條款從未被啟用過，允許對全球經濟體征收最高15%的關稅，期限為150天，以解決與其他國家的貿易不平衡問題。



其次，在這150天的時間內，特朗普政府將根據同一法律的另一條款（第301條），為每個主要貿易夥伴量身定制個別關稅，該條款用於反制美國認為「不公平」的外國貿易行為。



美國貿易與制造業高級顧問納瓦羅在接受采訪時也暗示了這一計劃，稱團隊正在考慮第122條款和第301條款的雙軌方案，甚至暗示政府可能使用1930年《斯姆特-霍利關稅法》(Smoot-Hawley Tariff Act)，該法允許對歧視美國的國家征收關稅，或擴大出於國家安全考慮征收的關稅範圍。(jf)