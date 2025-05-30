30/05/2025 08:41

《打擊貪腐》全國政協常委畢井泉被查，曾任國家市監總局黨書記

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》中央紀委國家監委發布，十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任畢井泉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。畢井泉為正部級官員，曾任國家市場監督管理總局黨書記，2018年因吉林長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。



公開簡歷顯示，畢井泉2020年起任全國政協經濟委員會副主任，他歷任國家發改委副主任、黨組成員兼秘書長；國務院副秘書長、機關黨組成員等職，2015年任國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記，2018年任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，同年因吉林長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。



2018年，吉林長春長生公司問題疫苗案件震驚全國。先是2017年11月其百白破疫苗效價指標不合格被發現，25.26萬支問題疫苗銷往山東。2018年7月，國家藥監局又查出該公司狂犬病疫苗生產記錄造假，存在擅自變更工藝、用過期原液等惡劣行為。公司董事長高俊芳等18人被批捕，企業被沒收違法所得18.9億，罰款72.1億元。案件中，有多官員被問責處理。

