30/05/2025 09:20

【聚焦數據】上海4月出口增17%進口增8%，首4月進口跌7%

《經濟通通訊社30日專訊》上海海關發布，4月份，上海市進出口3993.5億元(人民幣．下同)，同比和環比增速都超過10%，單月規模為歷史同期新高。其中，出口增長17.2%，進口增長8.1%。以美元計，出口增16%，進口增7%。



今年前4個月，上海市外貿進出口1.4萬億元，同比增長1%。其中，出口值達6290.2億元，增長13.8%，增速比一季度加快1.2個百分點，進口7758億元，同比跌7%。以美元計，出口增12.6%，進口跌8%。



前4個月，上海市有進出口實績的企業超5萬家，其中民營企業接近4萬家，佔上海全市企業總數的比重超過7成。從規模看，民營企業進出口超5000億元，增長2成以上。前4個月對共建「一帶一路」國家進出口近6000億元，增長11.9%。此外，與中東、東歐等重要節點地區的貿易聯系更加緊密，進出口增速超2成。



前4個月，上海市出口機電產品3988億元，增長2.7%，佔上海全市出口總值的6成以上。其中，4月份出口增長10%，增速比3月份擴大8.5個百分點，呈現穩中有進的良好走勢。此外，通過持續推進產業轉型升級，前4個月，自主品牌機電產品出口增長9.3%，增速高於總體水平。前4個月，肉類、食用油進口增長超10%。(ew)