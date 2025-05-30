30/05/2025 16:11

《本港樓市》中原CCL按周跌0.8%，創2016年8月後次低

《經濟通通訊社30日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報135.16點，按周跌0.79%，跌幅10周以來最大。CCL連跌2周共1.13%，失守136點，創2016年8月後次低，僅略高於今年財案前的134.89點低位。



*CCL失守136點，近乎蒸發財案後升幅*



最新數字是5月8日美國及本港主要銀行維持利率不變，H按息2年半以來再次跌穿封頂息率，5月7日中美啟動會談，以及內地公布多項金融救市政策當周市況。



財案後10周CCL六升四跌，樓價升幅明顯收窄至只有0.2%。雖然近期H按息回落令供平過租重臨，但一手新盤消耗了不少購買力，加上關稅政策對經濟的不確定性，二手樓市觀望氣氛仍然濃厚。相信短期樓價維持反覆尋底階段，CCL再跌2.16點或1.6%便到達第二季目標133點水平。



*今年樓價暫時累跌1.8%*



CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊，2025年樓價暫時累跌1.8%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.52%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.36%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.5%。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.20點，按周跌0.75%。CCL（中小型單位）報134.96點，按周跌0.77%。CCL（大型單位）報136.16點，按周跌0.93%。



*今年新界西樓價累跌3.6%*



四區樓價三跌一持平。港島CCL Mass報134.16點，按周跌1.17%，終止2周連升。九龍CCL Mass報133.59點，按周跌1.26%，跌幅10周以來最大，連跌2周共1.37%。新界東CCL Mass報150.77點。新界西CCL Mass報123.74點，按周無升跌。



2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.8%，CCL Mass跌1.40%，CCL（中小型單位）跌1.49%，CCL（大型單位）跌3.33%，港島跌3.18%，九龍跌0.16%，新界東升1.61%，新界西跌3.6%。(cl)