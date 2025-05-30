30/05/2025 16:45

《本港經濟》港元存款4月跌0.7%，香港人民幣存款升7.4%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年4月份上升0.6%，其中港元存款下跌0.7%，外幣存款則上升1.6%，主要反映企業資金流動。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升4.1%及4.4%。



香港人民幣存款在4月份上升7.4%，於四月底為10309億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為13621億元人民幣，而3月份為11840億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



*4月份貸款總額下跌0.2%*



4月份貸款與墊款總額下跌0.2%，由年初截至4月底計則上升0.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在4月份分別下跌0.1%及0.3%。由於港元貸款與港元存款跌幅相近，港元貸存比率於4月底大致維持不變，仍為72.3%。



*4月港元M3按年升6.6%*



4月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.6%，與去年同期比較則分別上升6.5%及6.6%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1%，與去年同期比較則上升5.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升9.3%。(cl)