30/05/2025 19:49

《再戰明天》本港公布零售銷售，美國公布ISM製造業指數

《經濟通通訊社30日專訊》本港公布零售銷售，及美國公布ISM製造業指數，料為下周一（2日）市場焦點。



*美聯儲理事發表講話*



下周一中國內地及新西蘭假期休市。各國重要經濟活動方面，下周一本港時間8:00am，美聯儲理事沃勒在2025年韓國央行國際會議上就經濟前景發表講話。5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩在一場會議參加爐邊談話。



數據方面，周六（31日）9:30am（本港時間．下同），中國公布5月製造業採購經理人指數，料由49升至49.5；5月非製造業採購經理人指數料由50.4升至50.5；5月綜合採購經理人指數。下周一4:30pm，香港公布4月零售銷售。10:00pm，美國公布5月ISM製造業指數，料由48.7升至49.2。



在本港，下周一公布業績的公司有:廸生創建(00113)等。



下周二（3日）公布業績的公司有:蔚來-SW(09866)等。



下周三（4日）公布業績的公司有:METROPOLIS CAP(08621)等。(wa)