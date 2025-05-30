30/05/2025 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.03143 +0.327 一周 0.15566 -1.779 兩周 0.27631 -2.512 一個月 0.58762 -0.095 兩個月 1.02143 +0.357 三個月 1.32286 - 六個月 2.16417 -2.726 一年 2.9125 -4.667

《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息在月結日普遍向下，其中，與樓按相關的一個月拆息連跌三天，今報0.58762厘，見5月26日後最低，但隔夜息微升至0.03143厘，為5月21日以來最高。兩周拆息跌穿0.3厘，低見0.27631厘，反映銀行資金成本的三個月拆息則維持1.32286厘，續見2022年6月17日後最低。六個月拆息回落至2.16417厘，一年期亦降至2.9125厘，為2022年6月15日後最低。港元匯價最新報7.8401，較前收市價升約0.03%。美國就業數據較預期差，聯儲局減息壓力增強。美國總統特朗普於第二個任期以來首次和聯儲會主席鮑威爾舉行面對面會晤。白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)表示，特朗普敦促鮑威爾降低利率，對他表示認為不減息是在犯錯。聯儲局則聲明稱，鮑威爾並未與總統討論對貨幣政策的預期，只是強調政策路徑將完全取決於即將公布的經濟數據及其對經濟前景的意義，聯儲局官員將僅基於「嚴謹、客觀、非政治性的分析」作出決策。(cl)資料來源：香港銀行公會