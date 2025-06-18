30/05/2025 12:15

《陸家嘴論壇》人行：舉辦中國國際金融展，300境內外機構參展

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行辦公廳副主任李克歆表示，「2025陸家嘴論壇」由中國人民銀行行長與上海市人民政府市長擔任共同輪值主席，人民銀行將在此次陸家嘴論壇期間舉辦2025中國國際金融展，是人民銀行支持上海建設國際金融中心和國際科技創新中心的重要舉措之一。本屆展會將展示中國金融改革創新的豐碩成果以及科技塑造未來金融生態的實踐案例，目前已有近300家境內外機構參展，數量為歷年來最多。



李克歆又稱，人行加快推進支持上海國際金融中心建設的相關政策儲備。今年以來，部分政策已經發布。比如，聯合出台《上海國際金融中心進一步提升跨境金融服務便利化行動方案》，支持上海落地債券市場「科技板」，在上海開展跨國公司跨境資金池業務試點，支持上海出台《上海市浦東新區促進中國（上海）自由貿易試驗區自由貿易帳戶業務發展若干規定》等。李克歆說，還有一些政策正在緊鑼密鼓加快推進。(ct)