30/05/2025 08:33

【關稅戰】中國據報解除禁令，波音料下月恢復交付

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博》援引知情人士的話報道，在中美同意暫時互降關稅後，中國取消了對國內航空公司接收波音(Boeing)飛機的禁令。



報道稱，中國官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國製造飛機可以恢復交付。上個月，波音在中國的交付中心至少有三架飛機被運回美國。但業內資深人士指他們不知道有禁止接收波音飛機的正式指示。波音公司上月曾表示，中國客戶不接收新飛機，公司尋求轉售的飛機可能達數十架。



波音行政總裁奧爾特貝格(Kelly Ortberg)周四(29日)表示，中國方面表達了願意接收飛機的意願，波音計劃在下個月進行交付安排。



對於關稅的影響，奧爾特貝格指出，雖然部分境外零件入口美國時須支付關稅，但只要客戶屬於非美國本土公司，波音可獲退還關稅。因此相信，波音受關稅的短期衝擊有限，而且部分關稅措施可能不屬永久執行性質。(ry)