30/05/2025 17:51

【聚焦數據】人行：一季度末房地產貸款餘額增速加快至0.04%

《經濟通通訊社30日專訊》據中國人民銀行統計，2025年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額265.41萬億元（人民幣．下同），同比增長7.4%，一季度人民幣貸款增加9.78萬億元。



期內，人民幣房地產貸款餘額53.54萬億元，同比增長0.04%，增速比上年末高0.2個百分點，一季度增加6197億元。



*個人住房貸款餘額降幅收窄至0.8%*



房地產開發貸款餘額13.87萬億元，同比增長0.8%，一季度增加3535億元。個人住房貸款餘額37.9萬億元，同比下降0.8%，增速比上年末高0.5個百分點，一季度增加2144億元。



*科技型中小企獲貸率增至接近550%*



獲得貸款支持的科技型中小企業27.18萬家，獲貸率549.6%，比去年同期高3.6個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額3.33萬億元，同比增長24%，增速比各項貸款高17.1個百分點。



獲得貸款支持的高新技術企業26.71萬家，獲貸率為57.7%，比去年同期高1.3個百分點。高新技術企業本外幣貸款余額18.45萬億元，同比增長8.5%，增速比各項貸款高1.6個百分點。



*消費性貸款餘額同比增6.1%*



2025年一季度末，本外幣住戶貸款餘額83.88萬億元，同比增長3%，一季度增加1.04萬億元。其中，經營性貸款餘額24.97萬億元，同比增長6.5%，一季度增加7965億元。不含個人住房貸款的消費性貸款餘額21.02萬億元，同比增長6.1%，一季度增加321億元。



*工業和基礎設施相關行業貸款增速較快*



本外幣工業中長期貸款餘額26.04萬億元，同比增長11.2%，增速比各項貸款高4.3個百分點，一季度增加1.52萬億元。其中，重工業中長期貸款餘額22.19萬億元，同比增長11.1%；輕工業中長期貸款餘額3.86萬億元，同比增長11.8%。



本外幣服務業中長期貸款餘額70.62萬億元，同比增長6.8%，增速比各項貸款低0.1個百分點，一季度增加2.99萬億元。不含房地產業的服務業中長期貸款餘額同比增長7.5%；房地產業中長期貸款餘額同比增長4.5%，增速比上年末低2.5個百分點。



本外幣基礎設施相關行業中長期貸款餘額42.66萬億元，同比增長8%，增速比各項貸款高1.1個百分點，一季度增加1.72萬億元。